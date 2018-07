Três morreram em trocas de tiros com policiais no Rio Três homens morreram, um deles menor de idade, em trocas de tiros entre policiais e bandidos, no Rio de Janeiro. Na favela Para-Pedro, em Irajá, zona norte da capital, foram mortos dois rapazes não identificados. A Polícia Militar informou que cinco menores foram apreendidos e um homem foi preso. Segundo a PM, foram encontrados na favela uma pistola, um revólver, três granadas e drogas.