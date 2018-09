Três mortos e 3 feridos em 2 engavetamentos na Dutra

Eram 22h45 quando um caminhão atingiu um Fiat Uno e lançou o veículo de passeio contra a traseira de uma carreta no km 134,5 da rodovia, em São José dos Campos. Tanto o Fiat quanto o caminhão - da transportadora Júlio Simões - pegaram fogo. O condutor do Fiat, ainda não identificado, e a caminhoneira Miriam Gomes da Silva, de 38 anos, morreram carbonizados no local.

Adilson de Jesus, de 37 anos, motorista da carreta atingida na traseira pelo veículo de passeio, sofreu ferimentos leves. Às 5h30 desta madrugada, o congestionamento era de 18 quilômetros na pista sentido Rio, que permanecia bloqueada, mesmo após a retirada dos veículos. O congestionamento na pista sentido São Paulo chegou a cinco quilômetros em razão do bloqueio de uma das faixas.

Quase uma hora depois, um engavetamento de mesma gravidade interditava a pista expressa sentido Rio da pista no km 223,5, em Guarulhos, próximo ao Shopping Internacional. No local, o condutor de uma carreta biarticulada não conseguiu frear a tempo de evitar o choque contra um caminhão que estava parado em um congestionamento, motivado por um atropelamento ocorrido supostamente após um roubo de uma bicicleta na região do aeroporto.

Dois veículos de passeio e outros dois veículos de carga, um caminhão e uma carreta, também se envolveram no acidente. Em razão do choque, pelo menos dois veículos de carga e um de passeio se incendiaram. Uma pessoa morreu carbonizada e duas, em estado grave, foram encaminhadas para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

O acesso à pista expressa pela Marginal do Tietê foi fechada, mas a fila de veículos que se formou antes do acidente passa dos dois quilômetros. A pista expressa continua bloqueada. Pela pista marginal, o tráfego fluía normalmente às 5h30 desta madrugada.