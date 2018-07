Três mulheres da Libéria e Iêmen ganham Nobel da Paz

Outra liberiana, Leymah Gbowee, que mobilizou mulheres contra a guerra civil no país ao organizar uma "greve de sexo", e Tawakkul Karman, que trabalhou no Iêmen, vão dividir o prêmio avaliado em 1,5 milhão de dólares com Johnson-Sirleaf, que enfrenta a reeleição para um segundo mandato como presidente na terça-feira.

"Não podemos alcançar a democracia e a paz duradoura no mundo a não ser que as mulheres obtenham as mesmas oportunidades que os homens para influenciar o desenvolvimento em todos os níveis da sociedade", disse o presidente do comitê, Thorbjoern Jagland, a repórteres.

"O Prêmio Nobel da Paz de 2011 será dividido em três partes iguais entre Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee e Tawakkul Karman pela sua luta não-violenta pela segurança da mulher e pelos direitos das mulheres de participação integral no trabalho de construção da paz."

Johnson-Sirleaf, de 72 anos, é a primeira mulher eleita presidente livremente na África. Gbowee mobilizou e organizou mulheres de linhas divisórias étnicas e religiosas para tentar pôr um fim na guerra da Libéria e para assegurar a participação das mulheres nas eleições.

O comitê acrescentou: "Nas circunstâncias mais árduas, tanto antes quanto depois da Primavera Árabe, Tawakkul Karman desempenhou um papel de liderança na luta pelos direitos das mulheres e pela democracia e paz no Iêmen."

"A esperança do Comitê Norueguês do Nobel é que o prêmio para Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee e Tawakkul Karman ajude a colocar um fim na supressão das mulheres que ainda ocorre em muitas países, e constatar o grande potencial de democracia e paz que as mulheres podem representar."

Falando por telefone de Monróvia, o filho de Johnson-Sirleaf disse à Reuters que estava "super animado. Essa é uma grande notícia e temos que comemorar."