Três municípios decretam situação de emergência no Paraná

Três municípios do Paraná decretaram situação de emergência em função das fortes chuvas que atingem todo o Estado desde o último dia 3. Com mais de uma semana de tempestades em 27 cidades, o boletim da Defesa Civil divulgado neste domingo informa que 23 mil pessoas foram atingidas.

Nova Tebas, Iretama e Manuel Ribas, localizadas no centro do Estado, são as cidades mais afetadas. A Defesa Civil do Estado informa que 942 pessoas ficaram desabrigadas e 59 continuam nos abrigos oferecidos pelos municípios.

A Defesa Civil de cada município é responsável por calcular os prejuízos das tempestades e informar o Estado para que as medidas sejam tomadas. A Defesa Civil do Paraná já ofereceu lonas e telhas para residências que foram comprometidas pelas ventanias, informa a assessoria de imprensa do órgão.

A previsão do tempo, segundo a Defesa Civil do Estado, alerta para os municípios localizados entre Campo Mourão e Garapuava, no centro-sul do Paraná, que podem receber fortes chuvas ao longo desta segunda-feira.