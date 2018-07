Três novas suspeitas de doping estão sob análise

Ferreira, de 41 anos, garante que ingeriu anfetamina em um suplemento indicado por outro atleta. "Foi um doping involuntário. Não tem nada de esquema de doping, como foi publicado por alguns jornais." O suplemento, que continha as substâncias mefemtermina e femtermina, foi indicado por José Magno, companheiro de treinos de Daniel em Taubaté. "Ele não indicou por má-fé, pois tomava o suplemento também. Só que ele teve a sorte de não ser pego." Assim que foi notificado, Daniel chamou o colega para cobrar explicações. "O Magno estava surpreso, pois indicou para outros atletas também."

Para o técnico Lauter Nogueira, erros como esse são comuns. Ele revela que há suspeitas de casos de doping em outras regiões do País . "Em qualquer lugar onde há um grupo de atletas, sempre aparece alguém que vem de fora (do exterior) oferecendo alguma coisa para melhorar desempenho e muitas vezes garantindo que não pega (no exame antidoping)", afirma. "Às vezes é tudo o que o cara quer ouvir."

Lauter diz que já era sabido entre os atletas que havia uma pessoa oferecendo suplementos na região de Taubaté. "Também ouvimos histórias de coisas semelhantes no Paraná, em uma cidade próxima de Belo Horizonte, no Nordeste, inclusive casos de gente que desvia EPO (eritropoietina) de hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde) para fornecer a atletas. Mas não há como provar."

A saltadora Maurren Maggi e o seu técnico Nélio Moura, que estavam na Rede, estão negociando contrato com o Pinheiros depois da descoberta de casos de doping na equipe de atletismo de Bragança Paulista ."