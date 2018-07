Três ônibus são incendiados em Macaé, no Rio

Três ônibus foram incendiados na noite desta terça-feira, 20, em diferentes localidades de Macaé, no Rio de Janeiro, segundo informações iniciais da Polícia Militar. Os ataques teriam sido feitos por membros de uma facção criminosa, em represália às operações realizadas nas favelas comandadas pelo tráfico de drogas. Os ônibus começaram a ser incendiados por volta das 20 horas, nas regiões de Aroeira, Morro do Santana e Malvinas. O último, segundo a PM, aconteceu por volta das 22 horas. Os veículos ficaram totalmente destruídos e ninguém ficou ferido. Os autores do crime, ainda não identificados, fugiram e não houve prisões, de acordo com a PM.