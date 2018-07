Três perguntas para Herman Voorwald, Secretário de Educação de SP

A minha preocupação não é a falta. O País todo tem um problema de falta - e de falta do professor. Isso é geral. A minha preocupação é outra. Sou um educador e sei a importância que é estar bem na sala e ter condições adequadas de trabalho. Queremos que os professores entendam que o Estado tem um outro olhar.

2 Qual é o tamanho do déficit de professores na rede? E como resolver o problema?

É difícil dizer. Nós temos o de aulas não atribuídas, mas é um processo dinâmico também. Na realidade, há muita mobilidade dos professores, principalmente dos não efetivos. Abriremos um concurso no segundo semestre para professores dos anos finais do ensino fundamental. A intenção é que o governador (Geraldo Alckmin) nomeie em janeiro de 2014 mais 20 mil professores. Com isso, resolvo o problema do déficit. Desde 2011, já chamamos e nomeamos mais de 34 mil.

3 Outra crítica frequente dos professores é o baixo salário. O que a secretaria vem fazendo para garantir mais ganhos aos docentes?

Transformamos a política salarial em lei. Os professores sabem exatamente quanto vai ficar o salário reajustado a cada ano. O aumento vai ser de 42% até 2014. O salário inicial pode não ser muito bom, mas se o professor trabalhar a carreira, rapidamente ele evolui. Em breve, São Paulo dará ao País um exemplo de modelo de carreira espetacular para professores, diretores e supervisores. / D.L.