Três perguntas para...

1. O que é Forest Footprint Disclosure (FFD)?

Lançado na Grã-Bretanha em 2009, o programa é global e tem como foco reduzir a demanda por produtos que geram desmatamento. Nós achamos que seria importante lançar a segunda fase do FFD em um país rico em florestas, onde há avanços no combate ao desmatamento e onde as empresas podem exercer papel fundamental na redução da "pegada florestal", que é o impacto sobre as florestas de produtos como carne, soja e biocombustíveis.

2. Houve interesse por parte das empresas brasileiras?

Os mercados internacionais de amanhã estarão interessados em comprar do Brasil produtos com uma pequena, se possível nenhuma, pegada florestal. Investidores estão interessados em saber que empresas serão capazes de oferecer isso. Fibria, Marfrig e Santander já deram resposta.

3 Há mercado para produtos verdes?

Proteger as florestas é uma das maneiras mais eficazes de mitigar a mudança climática. Ignorar isso mostra falta de visão por parte das empresas que os investidores questionarão.

AMAZÔNIA

Estrangeiros poderão ser monitorados

Em breve, estrangeiros que queiram atuam em ONGs na Amazônia Legal poderão ter de pedir autorização para o Ministério da Justiça. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, o projeto de lei que modifica o Estatuto do Estrangeiro e a Lei dos Registros Públicos será encaminhado esta semana para a Comissão de Relações Exteriores e poderá ser votado na plenária do Senado este ano. "É preciso haver regulação e monitoramento das atividades dos estrangeiros que atuam na Amazônia", pontua o relator do parecer da CCJ, senador Geraldo Mesquita (PMDB-AC). "As ONGs têm uma atuação organizada e planejada na região".

O indonésio naturalizado norte-americano Johan Zweede, ex-diretor executivo e atual consultor do Instituto Floresta Tropical (com sede em Belém, Pará), concorda que estrangeiros que não têm residência permanente no Brasil ou permissão temporária para atuar no País não devem fazer parte do quadro legal de uma ONG. "Mas acho que estrangeiros que fixaram residência permanente no Brasil deveriam ser diferenciados dos não-residentes, como acontece em outras partes do mundo."

O americano naturalizado brasileiro Peter May, que atua na ONG Amigos da Terra e é professor da UFRRJ, diz que esse tipo de iniciativa do Legislativo é salutar desde que efetivamente proteja os interesses de povos tradicionais e a integridade dos recursos genéticos da Amazônia Legal.

TURISMO

Roteiros contemplam parques nacionais

Em celebração ao Dia dos Parques Nacionais, comemorado em 14 de junho, a TAM, em parceria com a Fundação O Boticário, lançou sete novos pacotes para parques nacionais, como Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu (foto) e Itatiaia.