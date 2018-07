Três perguntas para José Luiz Fares, presidente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba (Daea)

Araçatuba foi uma das primeiras cidades do Estado a fazer concessão dos serviços de tratamento, há 12 anos, quando a empresa Saneamento de Araçatuba (Sanear) assumiu 80% do esgoto produzido no município. Em 2015, a concessionária vai entregar de volta para a cidade a administração deste serviço.

2 Como é feito hoje o

manejo do esgoto

produzido pela cidade? Temos uma moderna estação de tratamento que utiliza a técnica do lodo ativado e garante eficiência de 95% em 80% do esgoto tratado, que tem seu efluente jogado depois no Ribeirão Baguaçu e percorre cerca de 12 km para desaguar no Tietê. As estações mais antigas são de lagoas de decantação e representam os 20% restantes. Mesmo sem a mesma eficiência, 1 mil m³ por mês são despejados depois no Córrego Lafond, que também deságua no Tietê. O custo para a população é de 80% do que é cobrado pela água. A cidade tem uma das menores taxas de água e esgoto do Estado.

3 Quais os projetos para o futuro?

Araçatuba optou, no ano passado, por fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico. Um dos principais problemas detectados foi de que o município não tinha dinheiro para investir nas obras necessárias. Durante a elaboração do plano, que prevê ações e investimentos para os próximos 30 anos, foi sugerida a concessão dos serviços públicos de tratamento de água e esgotamento sanitário. No ano passado, foi feita a licitação, escolhido o grupo vencedor e estamos em fase de transição.