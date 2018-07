TRÊS PERGUNTAS PARA...Rogério Guimarães, obstetra

atuação das doulas?

Quando ela tem formação específica, o trabalho é importante. Creio que há uma cumplicidade entre a doula e a grávida que facilita nos momentos de dor causados pela contração e dilatação.

2. E qual sua avaliação sobre a decisão dessas maternidades?

Isso pode ter relação com o comportamento de algumas. Ouvi de amigos médicos que algumas interferem, questionam a necessidade de anestesia, por exemplo. A questão é que muitas doulas já chegam à maternidade com uma postura crítica ao parto no hospital.

3.Em seus partos, há presença de doula?

Sim, mas a profissional que atua comigo é formada em Enfermagem e tem especialização em Obstetrícia. Sabe como funciona. Logo, não há risco de interferência negativa. / OCIMARA BALMANT