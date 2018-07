Três peritos morrem em explosão na PF em Manaus Três peritos da Polícia Federal morreram em uma explosão do prédio da Superintendência da Polícia Federal em Manaus ocorrida na tarde de sexta-feira, informou a assessoria do hospital para onde as vítimas foram levadas. Max Augusto Neves Nunes e Maurício Barreto da Silva Júnior morreram neste sábado às 11h30 e 13h, respectivamente, no Hospital 28 de Agosto, segundo a assessoria da instituição, que também informou que os dois corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Manaus. Antônio Carlos de Oliveira foi a primeira vítima da explosão ocorrida na sala do setor técnico-científico do prédio da PF na capital amazonense e já chegou morto ao hospital na sexta-feira, de acordo com Manoel Batista, do Hospital 28 de Agosto. Segundo informações da Globo News, o acidente ocorreu na sexta-feira por volta das 17h30 e possivelmente foi causado pela explosão de um cilindro apreendido em uma operação da PF contra o tráfico de drogas. (Reportagem de Jenifer Corrêa)