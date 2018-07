Três permanecem em estado grave após acidente no Rio Três pessoas permaneciam internadas em estado grave hoje por causa da explosão no restaurante Filé Carioca, que aconteceu na última quinta-feira, 13, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há três pessoas internadas no Hospital Souza Aguiar, sendo que uma delas deve receber alta em breve. O outro ferido grave permanece no Hospital Miguel Couto. Na tarde de hoje, o dono do restaurante, Carlos Rogério do Amaral, compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre a explosão do estabelecimento.