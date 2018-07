Três pessoas da mesma família morrem em acidente em Itaí

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro teria se descontrolado num trecho de pista simples da rodovia e bateu de frente no caminhão. Segundo os policiais, chovia muito no momento do acidente e isso pode ter contribuído para o acidente. As vítimas que estavam no automóvel ficaram presas às ferragens. Os bombeiros tiveram de serrar a lataria para resgatar os feridos - além das crianças, a mulher também foi retirada com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista e o passageiro que estavam no caminhão sofreram apenas ferimentos leves.