Três pessoas foram presas durante operação no RJ Três pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira em comunidades de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação, que integra os policiais de 11 delegacias da região, com o apoio de três blindados e um helicóptero, tem o objetivo de cumprir 20 mandados de prisão contra suspeitos de roubos de veículos e tráfico de drogas.