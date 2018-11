Três pessoas morrem em acidente em Poços de Caldas Três pessoas morreram em um acidente na madrugada deste sábado, no bairro Bortolan, em Poços de Caldas, Sul de Minas Gerais. Um veículo colidiu com traseira de um caminhão, por volta das 2h30, na Avenida João Pinheiro. O quarto passageiro do carro ficou preso nas ferragens e foi levado a um hospital da região. O motorista do caminhão não sofreu nada.