Três pessoas morrem em acidente na BR-101, em SE Um grave acidente deixou três mortos na noite de ontem na BR-101, em Sergipe. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Toyota Hilux perdeu o controle e colidiu frontalmente com uma carreta Volvo FH12 na altura do quilômetro 169, em Santa Luzia do Itanhy.