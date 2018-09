Três pessoas morrem em acidente na BR-153, no Paraná Três pessoas morreram no início da manhã de hoje na rodovia BR-153, no Paraná, após a colisão de um veículo Fox com um caminhão trator, na região de Santo Antônio da Platina. Por volta das 7 horas, o carro bateu de frente com o caminhão da Transportadora KM Ltda. Apenas o dono do carro, Thomas Clayton Zambon, de 23 anos, foi identificado até agora. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Atropelamentos Ontem, duas pessoas morreram após serem atropeladas em rodovias da região Sul do País. Por volta das 16 horas, Santina de Araújo, de 94 anos, foi atropelada por uma caminhonete, na rodovia BR-282, na região de São José do Cerrito, em Santa Catarina. O motorista, Romário Galvani, de 28 anos, não sofreu ferimentos. No Paraná, uma pessoa ainda não identificada morreu após ser atropelada por um Citroën Picasso, na rodovia PR-444, em Arapongas.