Três pessoas morrem em acidente no interior do Paraná Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na PR 163 na madrugada deste sábado, 23, entre os municípios de Santa Lúcia e Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão, que vinha no sentido interior-capital, colidiu contra uma Parati na altura do quilômetro 146 da rodovia. Um ônibus que vinha atrás não conseguiu parar e se chocou contra os veículos do primeiro acidente. Uma criança de 9 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada a um hospital da região.