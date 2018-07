Três pessoas morrem em tiroteio em Belford Roxo Dois homens e uma criança morreram durante um tiroteio na madrugada desta quarta-feira, 15, no bairro Piã, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Outras três pessoas foram baleadas e permanecem hospitalizadas. Duas mulheres estão internadas no Hospital do Joca, em Belford Roxo, e um rapaz, atingido nas nádegas, foi encaminhado ao Hospital da Posse, no município vizinho de Nova Iguaçu.