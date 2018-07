Três pessoas que passaram mal em navio têm alta

No total, 10 pessoas, três passageiros e sete tripulantes do navio MSC Armonia, foram internados no último sábado, com sintomas respiratórios agudos, como gripe, tosse e febre.

Com os mesmos sintomas, uma tripulante que trabalhava como garçonete no navio, Fabiana Pasquareli dos Santos, de 30 anos, havia dado entrada no mesmo hospital na última quarta-feira, 15. Ela morreu na noite de sexta, após complicações no quadro de saúde, segundo o hospital.

Em nota, o Hospital Ana Costa afirma que aguarda os resultados dos exames enviados para o Instituto Adolfo Lutz para, só então, "voltar a se pronunciar a respeito do tema".