Três pessoas são encontradas mortas na capital paulista

SÃO PAULO - Três pessoas foram mortas a tiros no final da noite de quinta-feira, no Parque São Rafael, na zona leste da capital paulista, em mais uma chacina registrada neste ano na Região Metropolitana de São Paulo.

Acionados por moradores do bairro que escutaram vários disparos de arma de fogo, policiais militares da 5ª Companhia do 38º Batalhão deslocaram-se para a Rua Fernando Dias, onde encontraram as vítimas, dois homens e uma mulher, já mortas. Não foram encontrados testemunhas ou suspeitos de envolvimento no crime, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Essa é a 10ª chacina registrada na Grande São Paulo, a segunda somente nesta semana, com um total de 31 mortos em 2012. A outra ocorreu na segunda-feira, na Rua São Gonçalo do Sapucaí, no Jardim Marilena, em Guarulhos, quando três pessoas morreram e duas ficaram feridas. Nenhum suspeito foi encontrado.