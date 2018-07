Três pessoas são mortas na cidade de Itaquaquecetuba Três homens foram mortos a tiros, por volta das 22 horas de sexta-feira, na cidade de Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo. O triplo homicídio ocorreu no final da viela Gonçalves Dias, numa favela do bairro Marengo, num suposto ponto de tráfico de drogas. As três vítimas, ainda não identificadas, segundo a polícia, morreram no local. Não se sabe quantos eram os atiradores nem se eles chegaram a pé ou em algum veículo.