Três pessoas são multadas por poluição sonora em MS

A operação teve por objetivo combater a poluição sonora, provocada por veículos com sons de alta potência. Segundo denúncias dos moradores, os veículos ligavam os sons altos e, algumas vezes, próximos uns dos outros (o chamado barulho conjugado), causando perturbação, principalmente na avenida circular da Lagoa Maior. Durante a operação, além da prisão foram aplicadas multas em um total de R$ 15 mil. Também foram apreendidos três veículos com aparelhagem de som de alta potência.

O primeiro autuado, residente no bairro Colinos, estava em um veículo WV Gol, apreendido com som. O proprietário foi multado em R$ 5 mil. Na medição, o volume de som atingia 100,7 decibéis. Também foi multado no mesmo valor o proprietário do veículo Gol, que foi apreendido junto com o som. O volume atingia 102,9 decibéis. Por último, foi autuado e multado em R$ 5 mil o proprietário do veículo Fiat Uno Mille, apreendido com som. Na medição, o som atingia 100,7 decibéis.