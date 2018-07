Três pessoas são presas com cocaína em Viracopos

A partir da abordagem do primeiro detido, foram identificadas duas outras pessoas que, devido a coincidências relacionadas com as viagens dos três e aos seus relacionamentos por redes sociais na internet, compunham uma associação para o transporte da droga, segundo a Polícia Federal.

De acordo com a PF, dois dos três investigados portavam bagagens com cocaína, mas a associação com o terceiro, tido como o principal responsável pela droga, ficou evidente pelo relacionamento apurado e após o espectômetro de massa ("farejador eletrônico") e os cães farejadores Bruno e Liza darem sinais que os três suspeitos haviam manipulado cocaína recentemente. D.M, A.F.M, e D.D.M., todos brasileiros, foram recolhidos ao sistema prisional de Campinas, à disposição do Juízo Criminal Federal.