Três pessoas são presas com notas falsas em MG Três pessoas foram presas na tarde de ontem durante fiscalização na altura do km 44 da Rodovia BR-262, na região de Manhuaçu, em Minas Gerais, com notas falsas de R$ 50 e R$ 10. Os documentos do motorista Gelcimar Ferreira Martins, de 42 anos, eram falsificados, o que levou os policiais rodoviários federais a revistarem o carro. Foram encontrados diversos materiais que provavelmente eram usados para falsificar as notas, entre eles um notebook, uma impressora, secadora de cabelo, soda caustica, estilete, tesoura e papel A4, sendo que alguns tinham matrizes coladas no papel e uma já impressa de R$ 10. Os passageiros Margarete Teixeira, de 39 anos, e Jupi Rocha do Amaral, de 28 anos, também foram presos.