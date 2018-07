Três pessoas são reféns em ônibus sequestrado no Rio

O ônibus está parado atravessado na pista, na altura do bairro de Guadalupe, na zona oeste. O sequestrador está com uma faca apontada para o pescoço da mulher, uma jovem de 18 anos que ainda não teve a identidade revelada. Não há outros passageiros no coletivo nem informações sobre feridos.

Parte da Avenida Brasil está interditada em função do sequestro. O veículo está numa via marginal, cercado por viaturas da Polícia Militar. Há suspeita de que o sequestrador seja usuário de crack e esteja sob efeito de drogas. Ele teria pedido aos negociadores que levem até o local a sua família, que mora no bairro de Marechal Hermes, na zona norte.