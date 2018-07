Três PMs são atropelados por carro no Pacaembu

William Alves Santos, de 40 anos, lotado no Batalhão de Choque, foi encaminhado em estado grave pelo Samu para o pronto-socorro da Santa Casa. Já Walter Madureira Queiroga, de 46 anos, e Ednilson Pires de Oliveira, de 48 anos, ambos aposentados, foram atendidos pelos bombeiros e levados para o Hospital das Clínicas, mas já estão fora de perigo.

Segundo a PM, o motorista do Volvo não estava embriagado, conforme teste realizado por meio do bafômetro. Até as 4h30 desta madrugada, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado no 7º Distrito Policial, da Lapa. As policiais Civil e Militar não forneceram mais dados sobre o ocorrido.