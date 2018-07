Três PMs são mortos no Rio na noite de sábado Três policiais militares foram mortos na noite deste sábado (29) no Rio, em crimes ao menos inicialmente sem ligação entre si, de acordo com a Polícia Civil. Os assassinatos foram em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, São João de Meriti e Magé, ambas cidades da Baixada Fluminense. Todos os militares mortos teriam sido vítimas de tentativas de assalto, segundo as primeiras informações.