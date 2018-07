Três PMs são presos por sequestro de empresário no RJ Três policiais militares foram presos em flagrante na noite de quarta-feira por terem sequestrado um empresário do setor de reciclagem de plásticos. O cativeiro era mantido na Favela Piraquê, zona norte do Rio. A operação de descoberta do cativeiro começou na Praça de Rocha Miranda, de onde as investigações apontaram para a Comunidade Piraquê, local do cativeiro. Lá, agentes da Delegacia Anti-Sequestro (DAS) encontraram o empresário amarrado, com o sargento Cosme Nascimento vigiando a vítima.