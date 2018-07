Três policias foragidos do Denarc se entregam Os três policiais que trabalhavam no Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), envolvidos com um suposto esquema de extorsão, tortura e sequestro de traficantes de Campinas, que estavam foragidos, se entregaram na manhã desta terça-feira, 30, em São Paulo.