Três prédios são implodidos na zona portuária do Rio Três prédios que compunham o Moinho Marilu, na zona portuária do Rio, foram implodidos na manhã de hoje e darão lugar a um edifício de 20 andares, sendo 18 de escritórios. É o primeiro empreendimento corporativo da revitalização do Porto do Rio e envolve investimentos de R$ 250 milhões, resultado da parceria da empresa carioca STX Desenvolvimento Imobiliário e da multinacional Tishman Speyer.