Três principais operadoras móveis dos EUA devem adotar Blackberry 10

Executivos da Verizon Communications, AT&T e T-Mobile EUA disseram que estão ansiosos para os dispositivos, que serão cruciais para as chances da RIM de recuperar o terreno perdido de concorrentes como Apple e a Samsung Electronics.

"Estamos esperançosos de que vai ser um bom dispositivo," disse o presidente-executivo da Verizon Communications, Lowell McAdam, acionista majoritário da maior companhia de serviços móveis dos EUA Verizon Wireless.

"Nós vamos utilizá-lo", disse McAdam em entrevista na Consumer Electronics Show, em Las Vegas.

O BlackBerry 10 é a próxima geração da plataforma operacional móvel da RIM, que está se preparando para lançar novos smartphones no final do mês. O fato de que as principais operadoras irão ofercecer o dispositivo são boas notícias para a RIM.

A empresa está testando os aparelhos do novo BlackBerry 10 com as operadoras para que possam avaliar sua compatibilidade com suas redes.

A quarta maior provedora móvel dos EUA, T-Mobile USA, uma unidade da Deutsche Telekom, também planeja utilizar o novo BlackBerry 10, segundo o presidente-executivo da empresa, John Legere.

A AT&T prometeu dar apoio à plataforma BlackBerry 10, de acordo com o vice-presidente de marketing, David Christopher, mas ele não quis discutir dispositivos específicos.

No entanto, o executivo da área de aparelhos da AT&T, Jeff Bradley, deixou claro que a segunda maior operadora móvel dos Estados Unidos iria utilizar o aparelho.

(Por Sinead Carew)