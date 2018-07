Três protestos ganham as ruas de São Paulo hoje

O acesso à Avenida Pedro Álvares Cabral foi bloqueado por cerca de 100 pessoas que protestam no local, segundo a CET. A Polícia Militar informa que são profissionais da saúde reivindicando por melhorias nas condições de trabalho. A manifestação começou por volta das 9h50, afirma a CET, no Viaduto Marcondes Salgado, com a ocupação da faixa da direita. O grupo pretende sair em passeata até a Assembleia Legislativa.

Acontece também um protesto com 100 pessoas na Avenida Mário Corvel Filho. A PM afirma que este protesto também é feito por profissionais da saúde e tem relação com as protestos localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Já na Avenida Paulista, 200 profissionais do setor frigorífico manifestam-se sem ocupar faixas e, conforme informações da Polícia Militar, concentram-se apenas na calçada. A PM afirma que os manifestantes não têm intenção de sair em passeata. Nenhum dos protestos, segundo a CET, causa reflexo no trânsito da capital paulista.