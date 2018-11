Três rodovias de SP terão trechos interditados

Na Rodovia Ayrton Senna, em ambos os sentidos, os serviços de sinalização horizontal bloquearão as faixas da esquerda (1 e 2) e o acostamento, alternadamente, entre os quilômetros 11,7 e 60 (região entre São Paulo e Guararema), de segunda a quinta-feira, das 22h às 5h e, na sexta-feira, das 23h às 5h.

Entre os quilômetros 35 e 60 (região entre Itaquaquecetuba e Guararema), as mesmas atividades interditarão de forma alternada as faixas da esquerda (1 e 2) e o acostamento, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h e, na sexta-feira, das 8h às 14h.

No sentido Capital da Ayrton Senna, os serviços de recuperação do pavimento (como tapa buraco) e sinalização horizontal serão realizados entre os quilômetros 55 e 47 (região de Mogi das Cruzes), com interdição da faixa da direita (2) e do acostamento, de segunda-feira, 12, a terça-feira, 20, das 8h às 17h.

Os mesmos serviços acontecerão do quilômetro 15 ao 11,7 (região de São Paulo), com interdição alternada de todas as faixas da rodovia (1, 2, 3 e 4) e do acostamento, de segunda-feira a sábado, das 22h às 5h; no domingo, das 23h30 às 5h e, de segunda a quinta (19 a 22), das 22h às 5h.

Na Rodovia Carvalho Pinto, os serviços de sinalização horizontal bloquearão, alternadamente, as faixas da esquerda e da direita (1 e 2) e o acostamento, do quilômetro 61 ao 130 (região entre Guararema e Taubaté), de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, em ambos os sentidos da rodovia.

Na Rodovia Hélio Smidt, em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, os serviços de sinalização horizontal interditarão, alternadamente, todas as faixas da rodovia (1, 2 e 3) e o acostamento, do quilômetro 0 ao 2,4, de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h.