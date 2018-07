Três rodovias litorâneas ainda têm tráfego intenso O trânsito continuava intenso e com pontos de lentidão em algumas das estradas que levam ao litoral paulista por volta das 14h15 deste domingo de carnaval, segundo a polícia rodoviária e as concessionárias. Confira a situação das rodovias: Anchieta: tráfego intenso, mas sem lentidão. Anhanguera: o tráfego flui normalmente. Ayrton Senna: fluxo normal de veículos. Bandeirantes: trânsito bom. Carvalho Pinto: sem paradas. Castelo Branco: boas condições de tráfego. Fernão Dias: trânsito normal Floriano Rodrigues Pinheiro: tráfego flui sem problemas. Imigrantes: intenso, com congestionamento entre os quilômetros 35 e 40 e entre os quilômetros 47 e 51, no trechos de planalto e serra. Mogi-Bertioga: tráfego intenso, mas sem paradas. Oswaldo Cruz: tráfego normal. Padre Manuel da Nóbrega: intenso, com lentidão entre os quilômetros 284 e 292. Piaçaguera-Guarujá: trânsito normal. Presidente Dutra: tráfego tranquilo. Raposo Tavares: fluxo normal de veículos. Rio-Santos: boas condições de tráfego. Tamoios: trânsito tranquilo.