Três rodovias são bloqueadas por caminhoneiros na Bahia Três rodovias federais que passam pelo oeste e pelo sul da Bahia foram interditadas por caminhoneiros, na manhã desta segunda-feira, 1. Protestando por diversas melhorias nas condições de trabalho, os profissionais bloquearam os dois sentidos da BR-116, na altura do município de Cândido Sales, no sul, e das BRs 242 e 202, no extremo oeste do Estado.