Três rodovias têm pontos de lentidão no retorno a SP Os motoristas enfrentavam lentidão no retorno do litoral paulista para a capital por volta das 16 horas. O tráfego estava ruim na altura do quilômetro 98 da Rodovia Mogi-Bertioga, em Bertioga; na altura do quilômetro 292 da Padre Manoel da Nóbrega, na Praia Grande; e entre os quilômetros 49 e 58 da pista norte da Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo. Desde as 15h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 por 8, da Operação Subida - as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta são utilizadas por quem segue para a capital e a sul da Anchieta dá acesso à Baixada Santista, no litoral. A circulação era normal nas Rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias, Presidente Dutra, Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas. A previsão das duas corporações é que o movimento se torne intenso nas estradas a partir do fim da tarde.