Três são apreendidos por sequestro relâmpago em SP

O trio foi encontrado pela PM em um baile funk na Avenida Inajar de Souza, perto da Avenida General Penha Brasil. Conduzidos até o 72º DP, na Vila Penteado, eles foram reconhecidos pela pessoa sequestrada - a polícia não divulgou se a vítima é um homem ou uma mulher. Eliseu e Lima continuam detidos. O menor apreendido será encaminhado para a Fundação Casa nesta segunda-feira, 15, segundo a Polícia Civil.

Brinquedo

O outro caso envolvendo menores ocorreu perto das 3h desta segunda-feira, 15, no distrito do Capão Redondo, zona sul. Dois menores tentaram roubar um Polo Sedan na Rua Serra da Canastra, no bairro Jardim Amália, abordando a dona do carro com um arma de brinquedo - uma réplica de pistola PT 100. Uma viatura do Grupo Tático da PM que estava na região se aproximou do veículo, impediu a fuga e apreendeu a dupla, que foi levada para o 47º DP, no Capão Redondo. Eles serão encaminhados para a Fundação Casa.

Na última quinta-feira, 11, um jovem de 16 anos também usou uma arma de brinquedo para fazer um arrastão no restaurante Feijão de Corda, na Estrada do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Em menos de cinco minutos, ele e os dois comparsas fizeram o assalto e fugiram, mas foram perseguidos por uma viatura da Rota na Avenida Carlos Lacerda. O trio confessou o roubo, segundo a polícia, e foi levado ao 89º DP, no Portal do Morumbi. O menor de idade foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.

Recorrência

O número de adolescentes internados por atos infracionais cresceu 67% em dez anos, passando de 5.385 jovens no fim de 2002 para 9.016 no início de abril deste ano. Os casos envolvendo menores ganharam destaque após a morte do universitário Victor Hugo Deppman na última terça-feira, 9, baleado em um roubo por um jovem que completou 18 anos na última sexta-feira, dia 12. O suspeito do crime já tinha passagem pela Fundação Casa.