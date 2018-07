Três são atropelados em ponto de ônibus em SP Três pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado enquanto estavam em um ponto de ônibus, no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, no fim da noite de ontem. Segundo o motorista de um Escort, ele perdeu o controle do carro ao ser fechado por outro veículo, por volta das 23h30. Ele acabou subindo na calçada e atropelou as três pessoas que estavam aguardando o ônibus, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O Escort só parou ao bater em uma árvore.