Três são baleados dentro de bar na zona leste de SP

As vítimas, que participavam de um churrasquinho com os demais clientes do bar, foram levadas para o pronto-socorro da Vila Alpina, onde Carlos morreu e Evandro continuam internado. Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 21º Batalhão, um dos baleados já tem passagem pela polícia. Até as 5h45 desta sexta-feira, 12, nenhum suspeito havia sido detido. O atirador teria fugido em uma moto, pilotada pelo comparsa.

O caso foi registrado na delegacia de Vila Alpina (56ºDP).