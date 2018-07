Três são detidos por assassinato de padre italiano em Manaus

Três pessoas foram detidas pelo homicídio de um padre italiano na região de Manaus, no Amazonas, informou neste domingo a Farnesina, o Ministério das Relações Exteriores italiano.

Ruggero Ruvoletto, um homem de 52 anos da cidade de Padova, no norte da Itália, foi assassinado no sábado com um tiro na cabeça durante uma suposta tentativa de assalto.

O homicídio aconteceu na paróquia do sacerdote, na periferia de Manaus.