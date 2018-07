Três são feridos em confronto entre traficantes no Rio Três pessoas ficaram feridas durante confronto entre traficantes rivais por pontos de venda de drogas nos morros da Serrinha e Cajueiro, em Madureira, subúrbio do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 8. A operação contou com a participação de agentes do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda), do 14º BPM (Bangu), do 41º BPM (Irajá), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque. Ninguém foi preso.