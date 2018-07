Três são mortos após troca de tiros com a PM-SP Três homens foram mortos após troca de tiros com a Polícia Militar em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, após eles e mais oito bandidos invadirem o Serramar Praia Shopping na madrugada do último sábado, explodirem seis caixas eletrônicos e furtar três lojas. Outro bandido foi morto por policiais do Centro de Operações Especiais, de São Paulo, que auxiliam na operação montada para prender os bandidos.