Três são mortos em chacina na capital paulista

Rafael Alves da Silva, Tiago de Jesus Silva Pessoa, Luciano de Jesus Machado, e Sidney de Oliveira, todos de 22 anos, foram levados para o Hospital Regional Sul, onde apenas Sidney sobreviveu e continua internado. Luciano já tinha passagem pela polícia.

A dupla armada, segundo testemunhas, ao abordar os quatro jovens, ordenou que todos os clientes do bar entrassem no estabelecimento e baixassem a porta, exceto as vítimas, que foram baleadas na calçada. O caso foi registrado no 102º Distrito Policial, do Socorro, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Essa é a segunda chacina registrada este ano na capital e a quarta na região metropolitana de São Paulo, com um total de 13 mortos.