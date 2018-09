Três são mortos em chacina na zona norte de São Paulo Quatro rapazes, com idades entre 20 e 30 anos, foram baleados na noite de ontem por desconhecidos enquanto conversavam na rua no Jardim Cabuçu, zona norte da capital paulista, na divisa com a cidade de Guarulhos. Levados ao pronto-socorro do Jaçanã por policiais militares, que foram acionados por moradores da região, três das vítimas morreram. A Polícia Civil não quis informar se há suspeitas em relação à autoria do crime, que foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã. Sobe para 20 o número de chacinas ocorridas neste ano na região metropolitana de São Paulo. Foram 8 crimes do tipo na capital e 12 na Grande São Paulo, com um total de 67 mortes.