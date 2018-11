Três são presas após sequestro na zona oeste de SP Três mulheres foram presas em flagrante no Jardim Mutinga, zona oeste de São Paulo, após sequestrarem uma balconista de 34 anos por volta das 15 horas de hoje. A balconista, que trabalha em uma padaria, deixou o estabelecimento para fazer um depósito em uma agência bancária na Avenida do Anastácio, quando foi surpreendida por duas mulheres. Elas a empurraram para dentro do carro, conduzido pela empresária F.C.P., de 20 anos.