Três são presos em Santo André acusados de sequestro

Questionados, eles informaram que estavam envolvidos em um sequestro. Logo em seguida, um terceiro infrator ligou no celular de um deles e marcou um local para entregar parte do dinheiro do sequestro. Os policiais se deslocaram até o local combinado e detiveram o terceiro envolvido. Em seguida, o trio levou os policiais até o cativeiro para libertar as vítimas. Um homem, uma mulher e uma criança foram libertados ilesos. No local também foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro celulares, um relógio e R$ 1.649,00.