Três são presos por desmanche de caminhões em SP

Integrantes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches (Divecar) prenderam três pessoas e apreenderam um Mercedes-Benz Axor e peças pertencentes a outros veículos em um galpão, na rodovia Engenheiro Cândido do Rêgo Chaves, onde funcionava o esquema de desmonte ilegal de caminhões.

Segundo o delegado Marcelo Bianchi, titular da 3ª Divecar, "esse grupo tenta se estabelecer em municípios próximos da capital, mas em áreas mais rurais perto de rodovias. Dessa maneira não atraem a atenção devido ao movimento das carretas", explicou. Ainda de acordo com o delegado, na quarta-feira da semana passada, quatro integrantes da quadrilha foram presos em uma chácara em Jacareí, no interior do Estado.

Os presos nesta manhã estavam desmontando um caminhão Mercedes-Benz roubado entre as cidades de Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, na noite de segunda-feira. O motorista, feito refém, foi liberado na manhã desta terça em Guarulhos.