Três são presos por exploração sexual de menor no Piauí

As prisões ocorreram na noite de quinta-feira, atendendo à solicitação da Juíza Titular da Comarca de Pedro II. A PF deu apoio a uma operação realizada pelas Polícias Civil e Militar do Estado, com a participação do Ministério Público e do Conselho Tutelar.

A operação tinha como objetivo a repressão de crimes de exploração sexual de menores nos bordéis e casas noturnas de Pedro II. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e foi efetivada a apreensão de dinheiro e armas brancas encontrados naqueles estabelecimentos.