Três são presos por roubo a casa na zona norte de SP

Um dos suspeitos, de 32 anos, tentou fugir, mas acabou detido. Os outros três - um homem de 24, um desempregado de 19 e um adolescente de 15 anos - foram presos dentro de um quarto no andar superior do imóvel.

A quadrilha já havia separado joias, um televisor, um telescópio, um binóculo, relógios e dois celulares para levar. Os criminosos iriam fugir com os objetos em dois veículos das vítimas.

Uma pistola calibre 380 e duas toucas ninjas foram apreendidas. O caso foi registrado no 20º Distrito Policial, de Água Fria. Um dos presos era foragido do Instituto Penal Agrícola (IPA) de Bauru, no interior do Estado.